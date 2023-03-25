Товиев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Товиев Пётр Алексиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Егорова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Товиева Юлия Всеволодовна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Товиева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Товиева Юлия Всеволодовна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Товиева Мария Александровна
Мать ребёнка: Товиева Юлия Всеволодовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кострова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Товиева Юлия Всеволодовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно