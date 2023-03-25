Товиев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Товиев Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Товиев Пётр Алексиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Егорова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Товиева Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Товиева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Товиева Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Товиева Мария Александровна

Мать ребёнка: Товиева Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кострова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Товиева Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Товиева Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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