Товиев Пётр Алексиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти04.06.1848 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Товиев Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Товиев Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.06.1848 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область