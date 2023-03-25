Товиев Пётр Алексиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Товиев Пётр Алексиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

04.06.1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Товиев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Товиев Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.06.1848 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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