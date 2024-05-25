Сулеев Масалим Нагимович
Место рождения
Дата рождения12.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1918
Отец: Сулеев Нагим Садыкович
Мать: Сулеева Минхаят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кильметова Зубаржят
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кильметова Зубаржят
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1957
Дочь: Аблязова (Сулеева) Гаухар Масалимовна
Мать ребёнка: Кильметова Зубаржят
Смерть
Неизвестно