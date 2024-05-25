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Сулеев Масалим Нагимович

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1918

Отец: Сулеев Нагим Садыкович

Мать: Сулеева Минхаят

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кильметова Зубаржят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кильметова Зубаржят

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.07.1957

Дочь: Аблязова (Сулеева) Гаухар Масалимовна

Мать ребёнка: Кильметова Зубаржят

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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