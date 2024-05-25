Сулеев Нагим Садыкович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Сулеев Садык
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулеева Минхаят
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1914
Мать ребёнка: Сулеева Минхаят
Рождение ребёнка
12.08.1918
Мать ребёнка: Сулеева Минхаят
Рождение ребёнка
08.11.1923
Дочь: (Сулеева) Нагимовна
Мать ребёнка: Сулеева Минхаят
Рождение ребёнка
02.04.1927
Дочь: (Сулеева) Нагимовна
Мать ребёнка: Сулеева Минхаят
Смерть
Неизвестно