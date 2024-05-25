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Сулеев Нагим Садыкович

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сулеев Садык

Мать: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулеева Минхаят

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.1914

Сын: Сулеев Макарим Нагимович

Мать ребёнка: Сулеева Минхаят

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.08.1918

Сын: Сулеев Масалим Нагимович

Мать ребёнка: Сулеева Минхаят

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.11.1923

Дочь: (Сулеева) Нагимовна

Мать ребёнка: Сулеева Минхаят

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.1927

Дочь: (Сулеева) Нагимовна

Мать ребёнка: Сулеева Минхаят

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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