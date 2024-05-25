Сулеева Минхаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулеева Минхаят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулеев Нагим Садыкович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.1914

Сын: Сулеев Макарим Нагимович

Отец ребёнка: Сулеев Нагим Садыкович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.08.1918

Сын: Сулеев Масалим Нагимович

Отец ребёнка: Сулеев Нагим Садыкович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.11.1923

Дочь: (Сулеева) Нагимовна

Отец ребёнка: Сулеев Нагим Садыкович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.1927

Дочь: (Сулеева) Нагимовна

Отец ребёнка: Сулеев Нагим Садыкович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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