Сулеева Минхаят
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1914
Отец ребёнка: Сулеев Нагим Садыкович
Рождение ребёнка
12.08.1918
Отец ребёнка: Сулеев Нагим Садыкович
Рождение ребёнка
08.11.1923
Дочь: (Сулеева) Нагимовна
Отец ребёнка: Сулеев Нагим Садыкович
Рождение ребёнка
02.04.1927
Дочь: (Сулеева) Нагимовна
Отец ребёнка: Сулеев Нагим Садыкович
Смерть
Неизвестно