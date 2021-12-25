Аблязова (Сулеева) Гаухар Масалимовна
Место рождения
Дата рождения09.07.1957
Дата смерти25.12.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1957
Отец: Сулеев Масалим Нагимович
Мать: Кильметова Зубаржят
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1982
Рождение ребёнка
22.01.1986
Рождение ребёнка
23.01.1992
Смерть
25.12.2021