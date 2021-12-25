Аблязова (Сулеева) Гаухар Масалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблязова (Сулеева) Гаухар Масалимовна

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.07.1957

Дата смерти

25.12.2021

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

Муж

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1957

Отец: Сулеев Масалим Нагимович

Мать: Кильметова Зубаржят

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблязов Шакур Ахмадулеевич

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблязов Шакур Ахмадулеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблязов Шакур Ахмадулеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблязов Шакур Ахмадулеевич

Смерть
25.12.2021
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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