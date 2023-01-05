Белянина (Куранова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Куранов Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1804 ст.
Жених: Служивый казак Федор Андриянович Белянин Невеста: дочь отставного казака Алексея Ивановича Куранова девица Анна Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 114 номер ... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1805 ст.
Отец ребёнка: Белянин Федор Андрианович
Восприемник: казак Петр Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 130 номер 82
Рождение ребёнка
14.04.1815 ст.
Дочь: Белянина Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Белянин Федор Андрианович
Восприемник: крестьянина Иоанна Мартынова жена Агрофена Андриановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 337 номер 38
Смерть
Неизвестно