Белянина (Куранова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина (Куранова) Анна Алексеевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Куранов Алексей Иванович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1804 ст.

Муж: Белянин Федор Андрианович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Служивый казак Федор Андриянович Белянин Невеста: дочь отставного казака Алексея Ивановича Куранова девица Анна Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 114 номер ... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1805 ст.

Сын: Белянин Илья Федорович

Отец ребёнка: Белянин Федор Андрианович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казак Петр Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 130 номер 82
Рождение ребёнка
14.04.1815 ст.

Дочь: Белянина Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Белянин Федор Андрианович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: крестьянина Иоанна Мартынова жена Агрофена Андриановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 337 номер 38
Смерть
Неизвестно

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