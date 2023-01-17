Куранов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Куранов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Сын: Куранов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Дочь: Горшенина Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Афанасьева Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Белянина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Куранов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно