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Куранов Алексей Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Куранов Иван

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Куранов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Куранов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Дочь: Горшенина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Афанасьева Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Белянина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Куранов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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