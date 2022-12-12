Горшенина (Куранова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смерти11.02.1858 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1782
Отец: Куранов Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1811 ст.
Жених: казак Василий Андреевич Горшенин Невеста: Татьяна Алексеевна дочь девица казака Алексея Ивановича Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 287 номер 30
Рождение ребёнка
27.02.1814 ст.
Сын: Горшенин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Горшенин Василий Андреевич
Отец: казак Восприемник: служащий казак Григорий Алексеевич Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 371 номер 35
Рождение ребёнка
29.01.1819
Сын: Горшенин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Горшенин Василий Андреевич
Отец: казак Василий Андреевич Горшенин Восприемник: крестьянин Василий Никитич Жулин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 529 номер 9
Рождение ребёнка
01.02.1821 ст.
Дочь: Горшенина Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Горшенин Василий Андреевич
Отец: служащий казак Василий Андреевич Горшенин Восприемник: казака Василия Петровича Белянина жена Прасковья Гавриловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 571 номер 14
Рождение ребёнка
20.02.1824
Отец ребёнка: Горшенин Василий Андреевич
Отец: служащий казак Восприемник: крестьянин Логин Петрович ? https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 675 номер 102
Смерть
11.02.1858 ст.
Умерла вдова казачья Татьяна Алексеевна Горшенина от престарелости в возрасте 75 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 168 номер 9