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Горшенин Василий Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.11.1811 ст.

Жена: Горшенина Наталья Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Василий Андреевич Горшенин Невеста: Татьяна Алексеевна дочь девица казака Алексея Ивановича Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 287 номер 30
Рождение ребёнка
27.02.1814 ст.

Сын: Горшенин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Горшенина Наталья Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Восприемник: служащий казак Григорий Алексеевич Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 371 номер 35
Рождение ребёнка
29.01.1819

Сын: Горшенин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Горшенина Наталья Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Василий Андреевич Горшенин Восприемник: крестьянин Василий Никитич Жулин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 529 номер 9
Рождение ребёнка
01.02.1821 ст.

Дочь: Горшенина Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Горшенина Наталья Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Василий Андреевич Горшенин Восприемник: казака Василия Петровича Белянина жена Прасковья Гавриловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 571 номер 14
Рождение ребёнка
20.02.1824

Сын: Горшенин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Горшенина Наталья Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемник: крестьянин Логин Петрович ? https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 675 номер 102
Смерть
До 1858
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