Горшенин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1811 ст.
Жених: казак Василий Андреевич Горшенин Невеста: Татьяна Алексеевна дочь девица казака Алексея Ивановича Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 287 номер 30
Рождение ребёнка
27.02.1814 ст.
Сын: Горшенин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Горшенина Наталья Алексеевна
Отец: казак Восприемник: служащий казак Григорий Алексеевич Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 371 номер 35
Рождение ребёнка
29.01.1819
Сын: Горшенин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Горшенина Наталья Алексеевна
Отец: казак Василий Андреевич Горшенин Восприемник: крестьянин Василий Никитич Жулин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 529 номер 9
Рождение ребёнка
01.02.1821 ст.
Дочь: Горшенина Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Горшенина Наталья Алексеевна
Отец: служащий казак Василий Андреевич Горшенин Восприемник: казака Василия Петровича Белянина жена Прасковья Гавриловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 571 номер 14
Рождение ребёнка
20.02.1824
Мать ребёнка: Горшенина Наталья Алексеевна
Отец: служащий казак Восприемник: крестьянин Логин Петрович ? https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 675 номер 102
Смерть
До 1858