Горшенин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1824
Дата смерти28.06.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1824
Отец: служащий казак Восприемник: крестьянин Логин Петрович ? https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 675 номер 102
Смерть
28.06.1858 ст.
Умер служащий казак Иоанн Васильевич Горшенина от горячки в возрасте 38 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 180 номер 48