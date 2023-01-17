Горшенин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршенин Иван Васильевич

Горшенин Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.02.1824

Дата смерти

28.06.1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Вычислено 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1824

Отец: Горшенин Василий Андреевич

Мать: Горшенина Наталья Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемник: крестьянин Логин Петрович ? https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 675 номер 102
Смерть
28.06.1858 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер служащий казак Иоанн Васильевич Горшенина от горячки в возрасте 38 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 180 номер 48
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close