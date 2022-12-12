Белянин Федор Андрианович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1804 ст.
Жена: Белянина Анна Алексеевна
Жених: Служивый казак Федор Андриянович Белянин Невеста: дочь отставного казака Алексея Ивановича Куранова девица Анна Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 114 номер ... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1805 ст.
Мать ребёнка: Белянина Анна Алексеевна
Восприемник: казак Петр Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 130 номер 82