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Белянин Федор Андрианович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1804 ст.

Жена: Белянина Анна Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Служивый казак Федор Андриянович Белянин Невеста: дочь отставного казака Алексея Ивановича Куранова девица Анна Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 114 номер ... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1805 ст.

Сын: Белянин Илья Федорович

Мать ребёнка: Белянина Анна Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казак Петр Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 130 номер 82
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