Крупенский Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенский Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Крупенский Сергей Андреевич

Мать: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупенская Матильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупенская Матильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупенский Борис Николаевич

Мать ребёнка: Крупенская Матильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупенская Матильда

Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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