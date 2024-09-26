Крупенский Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1947
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенский Борис Николаевич
Мать ребёнка: Крупенская Матильда
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область