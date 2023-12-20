Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Чулков Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Крупенский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1916
Сын: Крупенский Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Сташкова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Крупенский Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич
Хомутово, Гребневская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенский Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенский Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно