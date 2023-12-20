Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Чулков Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Крупенский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
21.03.1916

Сын: Крупенский Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Сташкова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Крупенский Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич

Хомутово, Гребневская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупенский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупенский Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупенский Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Крупенский Сергей Андреевич

Смерть
1956
Похороны
Неизвестно
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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