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Крупенский Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупенский Андрей Ефимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупенский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупенский Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупенский Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Крупенский Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.03.1916

Сын: Крупенский Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Сташкова (Крупенская) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Крупенский Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна

Хомутово, Гребневская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно

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