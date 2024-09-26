Крупенский Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крупенский Андрей Ефимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенский Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенский Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Крупенский Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.03.1916
Сын: Крупенский Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Сташкова (Крупенская) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Крупенский Борис Сергеевич
Мать ребёнка: Крупенская (Чулкова) Аксинья Дмитриевна
Хомутово, Гребневская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно