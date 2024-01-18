Пархоменко Анна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Анна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Анна Федоровна

Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Савелий Федорович

Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пархоменко Яков Федорович

Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гулько (Пархоменко) Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Земелева (Пархоменко) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пархоменко Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?

Смерть
Неизвестно

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