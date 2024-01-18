Пархоменко Анна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Анна Федоровна
Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Савелий Федорович
Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пархоменко Яков Федорович
Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гулько (Пархоменко) Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Земелева (Пархоменко) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пархоменко Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Пархоменко Федор Дмитриевич?
Смерть
Неизвестно