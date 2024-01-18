Пархоменко Федор Дмитриевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Федор Дмитриевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

03.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Пархоменко Яков Федорович

Мать ребёнка: Пархоменко Анна?

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гулько Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Пархоменко Анна?

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Земелева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пархоменко Анна?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пархоменко Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Пархоменко Анна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Анна Федоровна

Мать ребёнка: Пархоменко Анна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Савелий Федорович

Мать ребёнка: Пархоменко Анна?

Смерть
03.03.1881
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