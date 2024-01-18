Пархоменко Федор Дмитриевич?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти03.03.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пархоменко Яков Федорович
Мать ребёнка: Пархоменко Анна?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гулько Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Пархоменко Анна?
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Земелева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пархоменко Анна?
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пархоменко Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Пархоменко Анна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Анна Федоровна
Мать ребёнка: Пархоменко Анна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Савелий Федорович
Мать ребёнка: Пархоменко Анна?
Смерть
03.03.1881