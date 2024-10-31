Земелева (Пархоменко) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемелева (Пархоменко) Мария Федоровна

Земелева (Пархоменко) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пархоменко Федор Дмитриевич?

Мать: Пархоменко Анна?

Бракосочетание
24.05.1880

Муж: Земелев Федор Леонтиевич

Рождение ребёнка
29.10.1882

Дочь: Земелева Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич

Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Ковтуненко (Земелева) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич

Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Тхорикова (Земелева) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич

Рождение ребёнка
07.10.1892

Сын: Земелев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич

Рождение ребёнка
29.11.1895

Сын: Земелев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич

Рождение ребёнка
17.03.1898

Сын: Земелев Василий Федорович

Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич

Рождение ребёнка
08.05.1900

Дочь: Петрова (Земелева) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.