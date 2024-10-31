Земелева (Пархоменко) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Пархоменко Федор Дмитриевич?
Мать: Пархоменко Анна?
Бракосочетание
24.05.1880
Рождение ребёнка
29.10.1882
Дочь: Земелева Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Ковтуненко (Земелева) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Тхорикова (Земелева) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич
Рождение ребёнка
07.10.1892
Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич
Рождение ребёнка
29.11.1895
Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич
Рождение ребёнка
17.03.1898
Сын: Земелев Василий Федорович
Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич
Рождение ребёнка
08.05.1900
Дочь: Петрова (Земелева) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Земелев Федор Леонтиевич
Смерть
Неизвестно