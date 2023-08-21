Булеков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булеков Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1953

Дочь: Соломатина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Булекова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
06.07.1961

Дочь: Жаркова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Булекова Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булекова Евдокия Никифоровна

Смерть
04.01.1979
Москва, город федерального значения Москва
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