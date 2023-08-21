Булеков Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1953
Дочь: Соломатина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Булекова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
06.07.1961
Дочь: Жаркова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Булекова Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1979
Москва, город федерального значения Москва