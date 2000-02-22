Булекова (Костикова) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булекова (Костикова) Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1920

Дата смерти

22.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1920

Отец: Костиков Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1953

Дочь: Соломатина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Булеков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.1961

Дочь: Жаркова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Булеков Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булеков Иван Николаевич

Смерть
22.02.2000
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