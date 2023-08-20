Костиков Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Костиков Иван Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1920
Дочь: Булекова Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.03.?
Дочь: Костикова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно