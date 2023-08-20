Костиков Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостиков Никифор

Костиков Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Костиков Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1920

Дочь: Булекова Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.?

Дочь: Костикова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно