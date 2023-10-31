Ландманн (Каламиес) Анна Элизабет Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландманн (Каламиес) Анна Элизабет Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1888

Дата смерти

19.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1888

Отец: Каламиес Март Юри

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1907

Муж: Ландманн Август Егорович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.04.1908

Дочь: Кнут Юлия (Юлиана) Августовна

Отец ребёнка: Ландманн Август Егорович

Рождение ребёнка
23.08.1909

Сын: Ландманн Рихард

Отец ребёнка: Ландманн Август Егорович

Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Эльфрида Августовна

Отец ребёнка: Ландманн Август Егорович

Валга, Valga vald, Valga maakond
Рождение ребёнка
16.10.1921

Дочь: Сальма

Отец ребёнка: Ландманн Август Егорович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
19.02.1967
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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