Ландманн (Каламиес) Анна Элизабет Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1888
Дата смерти19.02.1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1888
Отец: Каламиес Март Юри
Бракосочетание
03.06.1907
Рождение ребёнка
22.04.1908
Дочь: Кнут Юлия (Юлиана) Августовна
Отец ребёнка: Ландманн Август Егорович
Рождение ребёнка
23.08.1909
Сын: Ландманн Рихард
Отец ребёнка: Ландманн Август Егорович
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Эльфрида Августовна
Отец ребёнка: Ландманн Август Егорович
Валга, Valga vald, Valga maakond
Рождение ребёнка
16.10.1921
Дочь: Сальма
Отец ребёнка: Ландманн Август Егорович
Смерть
19.02.1967