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Ландманн Август Егорович

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.11.1882

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1882

Отец: Ландман Егор

Мать: не указана

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
03.06.1907

Жена: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.04.1908

Дочь: Кнут Юлия (Юлиана) Августовна

Мать ребёнка: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна

Рождение ребёнка
23.08.1909

Сын: Ландманн Рихард

Мать ребёнка: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна

Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Эльфрида Августовна

Мать ребёнка: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна

Валга, Valga vald, Valga maakond
Рождение ребёнка
16.10.1921

Дочь: Сальма

Мать ребёнка: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист поезда
Смерть
?.12.1944
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