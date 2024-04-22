Ландманн Август Егорович
Место рождения
Дата рождения25.11.1882
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1882
Отец: Ландман Егор
Бракосочетание
03.06.1907
Рождение ребёнка
22.04.1908
Дочь: Кнут Юлия (Юлиана) Августовна
Мать ребёнка: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна
Рождение ребёнка
23.08.1909
Сын: Ландманн Рихард
Мать ребёнка: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Эльфрида Августовна
Мать ребёнка: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна
Валга, Valga vald, Valga maakond
Рождение ребёнка
16.10.1921
Дочь: Сальма
Мать ребёнка: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист поезда
Смерть
?.12.1944