Кнут (Ландман) Юлия (Юлиана) Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кнут (Ландман) Юлия (Юлиана) Августовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1908

Дата смерти

16.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1908

Отец: Ландманн Август Егорович

Мать: Ландманн Анна Элизабет Мартыновна

Рождение ребёнка
19.02.1937

Сын: Кнут Генрих Эдуардович

Отец ребёнка: Кнут Эдуард Оттович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кнут Эдуард Оттович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кнут Эдуард Оттович

Смерть
16.11.1984
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