Кнут (Ландман) Юлия (Юлиана) Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1908
Дата смерти16.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1908
Рождение ребёнка
19.02.1937
Отец ребёнка: Кнут Эдуард Оттович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кнут Эдуард Оттович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кнут Эдуард Оттович
Смерть
16.11.1984