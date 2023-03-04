Хорошавин Данил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти07.09.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Хорошавин Андрей Григорьевич
Мать: Хорошавина Акилина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1850
Рождение ребёнка
1853
Сын: Хорошавин Алексей Данилович
Мать ребёнка: Хорошавина (Кормшикова) Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.07.1856
Дочь: (Хорошавина) Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Хорошавина (Кормшикова) Ирина Тимофеевна
Смерть
07.09.1857