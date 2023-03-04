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Хорошавин Данил Андреевич

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

07.09.1857

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Хорошавин Андрей Григорьевич

Мать: Хорошавина Акилина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
17.02.1850

Жена: Хорошавина (Кормшикова) Ирина Тимофеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Хорошавин Алексей Данилович

Мать ребёнка: Хорошавина (Кормшикова) Ирина Тимофеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.07.1856

Дочь: (Хорошавина) Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Хорошавина (Кормшикова) Ирина Тимофеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.09.1857
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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