Хорошавина (Кормшикова) Ирина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1850
Рождение ребёнка
1853
Сын: Хорошавин Алексей Данилович
Отец ребёнка: Хорошавин Данил Андреевич
Рождение ребёнка
30.07.1856
Дочь: (Хорошавина) Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Хорошавин Данил Андреевич
Смерть
После 1858