Хорошавина (Кормшикова) Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Кормшикова) Ирина Тимофеевна

Место рождения

Николы Быстрицкого, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
17.02.1850

Муж: Хорошавин Данил Андреевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Хорошавин Алексей Данилович

Отец ребёнка: Хорошавин Данил Андреевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.07.1856

Дочь: (Хорошавина) Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Хорошавин Данил Андреевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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