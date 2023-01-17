Хорошавина (?) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Акилина

Хорошавина (?) Акилина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

29.05.1847

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Хорошавина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Норина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Хорошавин Данил Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Хорошавин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
29.05.1847
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close