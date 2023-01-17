Хорошавина (?) Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти29.05.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Хорошавина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Норина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хорошавин Данил Андреевич
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Хорошавин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1847