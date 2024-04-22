Соколов Антон Артемьевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1912
Дата смерти02.09.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1912
Отец: Соколов Артем
Образование
С 1931 по 1935
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
высшее юридическое, Свердловский юридический институт
Рождение ребёнка
14.05.1934
Сын: Соколов Александр Антонович
Мать ребёнка: Жирных Ольга Андреевна
Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Образование
С 1935 по 1936
Полковая школа одногодичников (на командира взвода), сучанский район приморского края (ныне Партизанск)
Образование
С 1935 по 1937
курсант Сучанского стрелкового полка, Тихоокеанский флот (ТОФ)
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Соколова Неля Антоновна
Мать ребёнка: Соколова Клеопатра Петровна
Работа или профессия
С ?.01.1937 по ?.03.1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
старший инспектор Управления НКВД по Иркутской области
Работа или профессия
С 27.03.1937 по 16.08.1939
Военный следователь Военной прокуратуры 18 стрелкового корпуса
Работа или профессия
С 16.08.1939 по 26.11.1940
Дальневосточный военный округ
Помощник военного прокурора
Работа или профессия
С 1940 по 1942
Дальневосточный военный округ (фронт)
Военный прокурор
Военная награда
С 1941 по 1945
Орден Отечественной войны I степени Орден Отечественной войны II степени Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Медаль «За взятие Будап... Показать все
Военная служба
С 1941 по 1945
Участник Великой Отечественной войны 2 Украинский фронт Дальневосточный фронт полковник юстиции в отставке https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero95027169/
Работа или профессия
С ?.11.1943 по ?.10.1947
2-ой Украинский Фронт, затем Прикарпатский военный округ
Помощник Военного прокурора
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Соколова Элеонора Антоновна
Мать ребёнка: Соколова Клеопатра Петровна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Соколова Клеопатра Петровна
Работа или профессия
С 1947 по 1951
Сибирский военный округ, затем Северокавказский Военный округ
Заместитель военного прокурора
Работа или профессия
С 1953 по 1956
Львов, Львівська область
Военный прокурор Львовского гарнизона, Прикарпатский военный округ
Работа или профессия
С 1956 по 1960
Военный прокурор Севастопольского гарнизона Черноморского флота
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1970