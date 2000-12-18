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Соколов Александр Антонович

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Место рождения

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.05.1934

Дата смерти

18.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1934

Отец: Соколов Антон Артемьевич

Мать: Жирных Ольга Андреевна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
01.03.1964

Жена: Соколова Раиса Зиновьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.11.1964

Дочь: Рябцева Елена Александровна

Мать ребёнка: Соколова Раиса Зиновьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.09.1966

Дочь: Федосеева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Соколова Раиса Зиновьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Опытный завод СОАН (Сибирское отделение Академии наук) СССР (г. Новосибирск, ул. Софийская д.18), оптико-шлифовщик
Образование
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
среднее специальное, приборостроительный техникум
Смерть
18.12.2000
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Сердечный приступ
Похороны
2000
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Кладбище Чемское, ОбьГЭС, г. Новосибирска
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