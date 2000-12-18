Соколов Александр Антонович
Место рождения
Дата рождения14.05.1934
Дата смерти18.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1934
Отец: Соколов Антон Артемьевич
Мать: Жирных Ольга Андреевна
Бракосочетание
01.03.1964
Рождение ребёнка
29.11.1964
Дочь: Рябцева Елена Александровна
Мать ребёнка: Соколова Раиса Зиновьевна
Рождение ребёнка
23.09.1966
Дочь: Федосеева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Соколова Раиса Зиновьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Опытный завод СОАН (Сибирское отделение Академии наук) СССР (г. Новосибирск, ул. Софийская д.18), оптико-шлифовщик
Образование
Неизвестно
среднее специальное, приборостроительный техникум
Смерть
18.12.2000
Сердечный приступ
Похороны
2000
Кладбище Чемское, ОбьГЭС, г. Новосибирска