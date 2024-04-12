Проскуряков Яков Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.04.1814
Дата смерти06.03.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.04.1814
Рождение ребёнка
1834 или 1838
Дочь: Юркова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Проскурякова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Проскуряков Григорий Яковлевич
Бракосочетание
31.10.1858
Второй брак для Якова Терентьевича Проскурякова и Акилины Максимовны Воронковой.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1869