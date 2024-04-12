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Проскуряков Яков Терентьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 26.04.1814

Дата смерти

06.03.1869

Пол

Мужской

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Место
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Рождение
Около 26.04.1814

Отец: Проскуряков Терентий Андреевич

Мать: Проскурякова Параскева Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834 или 1838

Дочь: Юркова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Проскурякова Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Проскуряков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
31.10.1858

Жена: Проскурякова Акилина Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Якова Терентьевича Проскурякова и Акилины Максимовны Воронковой.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Гликерия Андреевна

Смерть
06.03.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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