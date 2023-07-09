Проскуряков Терентий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти1821
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 03.11.1812
Дочь: Аристова Параскева Терентьевна
Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Около 26.04.1814
Сын: Проскуряков Яков Терентьевич
Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Проскурякова Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
05.03.1821
Дочь: Проскуракова Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Проскурякова Александра Терентьевна
Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1821