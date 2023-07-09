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Проскуряков Терентий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: Проскурякова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 03.11.1812

Дочь: Аристова Параскева Терентьевна

Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.04.1814

Сын: Проскуряков Яков Терентьевич

Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Проскурякова Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
05.03.1821

Дочь: Проскуракова Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Проскурякова Александра Терентьевна

Мать ребёнка: Проскурякова Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Параскева Михайловна

Смерть
1821
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