Проскурякова Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 или 1796
Дата смерти11.11.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 03.11.1812
Дочь: Аристова Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Проскуряков Терентий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 26.04.1814
Сын: Проскуряков Яков Терентьевич
Отец ребёнка: Проскуряков Терентий Андреевич
Рождение ребёнка
19.11.1818
Дочь: Проскурякова Екатерина Терентьевна
Отец ребёнка: Проскуряков Терентий Андреевич
Рождение ребёнка
05.03.1821
Дочь: Проскуракова Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Проскуряков Терентий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Проскурякова Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Проскуряков Терентий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1861