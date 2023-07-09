Проскурякова Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 или 1796

Дата смерти

11.11.1861

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 03.11.1812

Дочь: Аристова Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Проскуряков Терентий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.04.1814

Сын: Проскуряков Яков Терентьевич

Отец ребёнка: Проскуряков Терентий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.11.1818

Дочь: Проскурякова Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Проскуряков Терентий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1821

Дочь: Проскуракова Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Проскуряков Терентий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Проскурякова Александра Терентьевна

Отец ребёнка: Проскуряков Терентий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Терентий Андреевич

Смерть
11.11.1861
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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