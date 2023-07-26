Юркова (Проскурякова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Проскурякова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 или 1838

Дата смерти

06.09.1866

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1838

Отец: Проскуряков Яков Терентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1857

Муж: Юрков Федор Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1863

Дочь: Юркова (Юркова) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Юрков Федор Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1865

Дочь: Юркова (Юркова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Юрков Федор Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.09.1866
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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