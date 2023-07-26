Юркова (Проскурякова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 или 1838
Дата смерти06.09.1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1838
Отец: Проскуряков Яков Терентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1857
Рождение ребёнка
16.03.1863
Дочь: Юркова (Юркова) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Юрков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
17.02.1865
Дочь: Юркова (Юркова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Юрков Федор Андреевич
Смерть
06.09.1866