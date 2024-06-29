Трубецкий Кирик Козмин (Кузьмич)
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Яковлева (Трубецкая) Евфимия Кирьяновна
Мать ребёнка: Трубецкая Ирина Герасимовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Трубецкий Максим Кирикович (Кирьянович)
Мать ребёнка: Трубецкая Ирина Герасимовна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Трубецкий Андрей Кирьянович
Мать ребёнка: Трубецкая Ирина Герасимовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Трубецкая Пелагея Кириковна
Мать ребёнка: Трубецкая Ирина Герасимовна
Смерть
Неизвестно