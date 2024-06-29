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Трубецкий Кирик Козмин (Кузьмич)

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: Трубецкая Анна Михайловна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкая Ирина Герасимовна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Яковлева (Трубецкая) Евфимия Кирьяновна

Мать ребёнка: Трубецкая Ирина Герасимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Трубецкий Максим Кирикович (Кирьянович)

Мать ребёнка: Трубецкая Ирина Герасимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Трубецкий Андрей Кирьянович

Мать ребёнка: Трубецкая Ирина Герасимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Трубецкая Пелагея Кириковна

Мать ребёнка: Трубецкая Ирина Герасимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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