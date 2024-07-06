Трубецкий Андрей Кирьянович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубецкая Анна
Бракосочетание
08.02.1859
Рождение ребёнка
25.08.1861
Дочь: Трубцкая Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Иванова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
12.01.1863
Дочь: Трубецкая Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Иванова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
18.05.1864
Сын: Трубецкой Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Трубецкая (Иванова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1868
Сын: Трубецкой Савватей Андреевич
Мать ребёнка: Трубецкая (Иванова) Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно