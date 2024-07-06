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Трубецкий Андрей Кирьянович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Трубецкий Кирик Козмин (Кузьмич)

Мать: Трубецкая Ирина Герасимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубецкая Анна

Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Трубецкая (Иванова) Анастасия Петровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1861

Дочь: Трубцкая Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Иванова) Анастасия Петровна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.01.1863

Дочь: Трубецкая Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Иванова) Анастасия Петровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1864

Сын: Трубецкой Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Иванова) Анастасия Петровна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
27.09.1868

Сын: Трубецкой Савватей Андреевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Иванова) Анастасия Петровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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