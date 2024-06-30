Трубецкий Максим Кирикович (Кирьянович)
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти16.09.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1853
Сын: Трубецкой Иван Максимович
Мать ребёнка: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна
Бракосочетание
10.01.1853
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Трубецкая Васса Максимовна
Мать ребёнка: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1863
Дочь: Трубецкая Анна Максимовна
Мать ребёнка: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1864
Сын: Трубецкой Федор Максимович
Мать ребёнка: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
16.09.1882
от старости