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Трубецкий Максим Кирикович (Кирьянович)

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

16.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Трубецкий Кирик Козмин (Кузьмич)

Мать: Трубецкая Ирина Герасимовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Трубецкой Иван Максимович

Мать ребёнка: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
10.01.1853

Жена: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Трубецкая Васса Максимовна

Мать ребёнка: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1863

Дочь: Трубецкая Анна Максимовна

Мать ребёнка: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1864

Сын: Трубецкой Федор Максимович

Мать ребёнка: Трубецкая (Федорова) Мавра Ивановна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
16.09.1882
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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