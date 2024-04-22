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Кучеев Александр Иванович

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Место рождения

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1964

Отец: Кучеев Иван Тудирякович

Мать: Мышева Александра Сергеевна

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1993

Сын: Кучеев Артур Александрович

Мать ребёнка: Кучеева Алена

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1998

Дочь: Новикова Кристина Александровна

Мать ребёнка: Кучеева Алена

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.2000

Дочь: Симакова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кучеева Алена

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеева Алена

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
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