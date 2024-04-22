Кучеева Алена
Место рождения
Дата рождения06.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1973
Рождение ребёнка
21.10.1993
Сын: Кучеев Артур Александрович
Отец ребёнка: Кучеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1998
Дочь: Новикова Кристина Александровна
Отец ребёнка: Кучеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.02.2000
Дочь: Симакова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кучеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучеев Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно