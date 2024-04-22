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Кучеева Алена

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Место рождения

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.10.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1993

Сын: Кучеев Артур Александрович

Отец ребёнка: Кучеев Александр Иванович

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1998

Дочь: Новикова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Кучеев Александр Иванович

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.2000

Дочь: Симакова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кучеев Александр Иванович

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучеев Александр Иванович

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
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