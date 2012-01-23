Мышева (Мышева) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышева (Мышева) Александра Сергеевна

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Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1927

Дата смерти

23.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Мышев Сергей Герасимович

Мать: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1956

Сын: Кучеев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Кучеев Иван Тудирякович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Кучеев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кучеев Иван Тудирякович

Рождение ребёнка
28.12.1964

Сын: Кучеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Кучеев Иван Тудирякович

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кучеев Иван Тудирякович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеев Иван Тудирякович

Работа или профессия
Неизвестно
Учительница математики
Образование
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Высшее образование
Образование
Неизвестно
Школьное образование
Смерть
23.01.2012
Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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