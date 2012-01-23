Мышева (Мышева) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти23.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кучеев Юрий Иванович
Отец ребёнка: Кучеев Иван Тудирякович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Кучеев Пётр Иванович
Отец ребёнка: Кучеев Иван Тудирякович
Рождение ребёнка
28.12.1964
Сын: Кучеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Кучеев Иван Тудирякович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кучеев Иван Тудирякович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница математики
Образование
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Высшее образование
Образование
Неизвестно
Школьное образование
Смерть
23.01.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно