Кучеев Иван Тудирякович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кучеев Юрий Иванович
Мать ребёнка: Мышева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Кучеев Пётр Иванович
Мать ребёнка: Мышева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
28.12.1964
Сын: Кучеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Мышева Александра Сергеевна
Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Мышева Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно