Кучеев Иван Тудирякович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеев Иван Тудирякович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кучеев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Мышева Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Кучеев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Мышева Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
28.12.1964

Сын: Кучеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Мышева Александра Сергеевна

Клементейкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Мышева Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышева Александра Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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