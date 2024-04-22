Гусев Михаил Карпович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти24.03.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Гусев Карп Михайлович
Есть метрика о смерти в 1905 году. 50 лет. Простуда
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Гусева Пелагея Федоровна
Есть метрика о смерти в 1877 году. 1 год. Младенчество
Рождение ребёнка
03.03.1879
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Пелагея Федоровна
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Пелагея Федоровна
Смерть
24.03.1905
Есть метрика о смерти в 1905 году. 50 лет. Простуда