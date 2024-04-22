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Гусев Михаил Карпович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

24.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Гусев Карп Михайлович

Мать: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1905 году. 50 лет. Простуда
Рождение ребёнка
1876

Сын: Гусев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Федоровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1877 году. 1 год. Младенчество
Рождение ребёнка
03.03.1879

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Федоровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Пелагея Федоровна

Смерть
24.03.1905
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1905 году. 50 лет. Простуда
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