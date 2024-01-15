Гусева Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Гусев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Карпович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1877 году. 1 год. Младенчество
Рождение ребёнка
03.03.1879

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Карпович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Михаил Карпович

Смерть
Неизвестно
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