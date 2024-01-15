Гусева Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Гусев Михаил Карпович
Есть метрика о смерти в 1877 году. 1 год. Младенчество
Рождение ребёнка
03.03.1879
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Карпович
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно