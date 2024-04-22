Гусев Карп Михайлович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти30.11.1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Гусев Михаил Петрович
Есть метрика о смерти в 1878 году. 52 года. Убит
Рождение ребёнка
1855
Есть метрика о смерти в 1905 году. 50 лет. Простуда
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шведова Анна Карповна
Есть метрика о свадьбе в 1877 году. Жених, невеста 17 лет
Смерть
30.11.1878
Есть метрика о смерти в 1878 году. 52 года. Убит