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Гусев Карп Михайлович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

30.11.1878

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Гусев Михаил Петрович

Мать: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1878 году. 52 года. Убит
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гусев Михаил Карпович

Мать ребёнка: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1905 году. 50 лет. Простуда
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шведова Анна Карповна

Мать ребёнка: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1877 году. Жених, невеста 17 лет
Смерть
30.11.1878
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1878 году. 52 года. Убит
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