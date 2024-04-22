Гусев Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти07.03.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Есть метрика о смерти в 1879 году. 81 год. Древность
Рождение ребёнка
1826
Есть метрика о смерти в 1878 году. 52 года. Убит
Рождение ребёнка
1827
Есть метрика о смерти в 1903 году. 76 лет. Старость
Место жительства
1862
Указан в исповедальной ведомости 1862г. Вдовец. 65 лет (год рожд 1797)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.03.1879
Есть метрика о смерти в 1879 году. 81 год. Древность