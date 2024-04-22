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Гусев Михаил Петрович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

07.03.1879

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1879 году. 81 год. Древность
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гусев Карп Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1878 году. 52 года. Убит
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гусев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1903 году. 76 лет. Старость
Место жительства
1862
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан в исповедальной ведомости 1862г. Вдовец. 65 лет (год рожд 1797)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Архип Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.03.1879
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1879 году. 81 год. Древность
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