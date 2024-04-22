Гусев Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти28.10.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гусев Михаил Петрович
Есть метрика о смерти в 1903 году. 76 лет. Старость
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Гусева Матрона Яковлевна
Есть метрика о рождении. Жених 18 лет, невеста 19 лет из Серенска?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Гусев Иван Андреевич
Мать ребёнка: Гусева Матрона Яковлевна
Есть метрика о свадьбе в 1900 году. Жених 35 лет (первый брак), невеста 21 год.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Матрона Яковлевна
Указана 26.06.1875г. крестной у сын Петр Силаев Михаил Яковлевич Татьяна Спиридоновна Как жена Гусева Андрея Михайловича
Смерть
28.10.1903
Есть метрика о смерти в 1903 году. 76 лет. Старость