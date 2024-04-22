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Гусев Андрей Михайлович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

28.10.1903

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гусев Михаил Петрович

Мать: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1903 году. 76 лет. Старость
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гусев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Гусева Матрона Яковлевна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении. Жених 18 лет, невеста 19 лет из Серенска?
Рождение ребёнка
1865

Сын: Гусев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гусева Матрона Яковлевна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1900 году. Жених 35 лет (первый брак), невеста 21 год.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Матрона Яковлевна

Указана 26.06.1875г. крестной у сын Петр Силаев Михаил Яковлевич Татьяна Спиридоновна Как жена Гусева Андрея Михайловича
Смерть
28.10.1903
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1903 году. 76 лет. Старость
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