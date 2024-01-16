Гусева Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти07.04.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Есть метрика о смерти в 1886 году. 57 лет. боль Указана 26.06.1875г. крестной у сын Петр Силаев Михаил Яковлевич Татьяна Спиридоновна Как жена Гусева Андрея Михайловича
Бракосочетание
Неизвестно
Указана 26.06.1875г. крестной у сын Петр Силаев Михаил Яковлевич Татьяна Спиридоновна Как жена Гусева Андрея Михайловича
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Гусев Андрей Михайлович
Есть метрика о рождении. Жених 18 лет, невеста 19 лет из Серенска?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Гусев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Гусев Андрей Михайлович
Есть метрика о свадьбе в 1900 году. Жених 35 лет (первый брак), невеста 21 год.
Смерть
07.04.1886
Есть метрика о смерти в 1886 году. 57 лет. боль