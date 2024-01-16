Гусева Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Матрона Яковлевна

Гусева Матрона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

07.04.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Есть метрика о смерти в 1886 году. 57 лет. боль Указана 26.06.1875г. крестной у сын Петр Силаев Михаил Яковлевич Татьяна Спиридоновна Как жена Гусева Андрея Михайловича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Андрей Михайлович

Указана 26.06.1875г. крестной у сын Петр Силаев Михаил Яковлевич Татьяна Спиридоновна Как жена Гусева Андрея Михайловича
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гусев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Гусев Андрей Михайлович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении. Жених 18 лет, невеста 19 лет из Серенска?
Рождение ребёнка
1865

Сын: Гусев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гусев Андрей Михайлович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1900 году. Жених 35 лет (первый брак), невеста 21 год.
Смерть
07.04.1886
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1886 году. 57 лет. боль

Мы используем куки для улучшения работы сайта.