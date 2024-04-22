Гусев Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1857
Отец: Гусев Андрей Михайлович
Мать: Гусева Матрона Яковлевна
Есть метрика о рождении. Жених 18 лет, невеста 19 лет из Серенска?
Бракосочетание
26.01.1875
Есть метрика о рождении. Жених 18 лет, невеста 19 лет из Серенска?
Место жительства
17.08.1890
Указан крестным у сын Андрей - Егоров Никита Леонтьевич Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
09.02.1891
Мать ребёнка: Гусева Параскева Павловна
Место жительства
26.07.1891
Указан крестным у Григория - сына Гусева Николая Тарасовича
Место жительства
10.08.1892
Указан крестным у сын Илья - Фомин Иван Михайлович Пелагея Михайловна
Место жительства
15.07.1895
Указан крестным 15.7.1895 в Молостово дочь Наталья Фомин Иван Михайлович Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно