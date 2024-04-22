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Гусев Сергей Андреевич

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Гусев Андрей Михайлович

Мать: Гусева Матрона Яковлевна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении. Жених 18 лет, невеста 19 лет из Серенска?
Бракосочетание
26.01.1875

Жена: Гусева Пелагея Козьминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении. Жених 18 лет, невеста 19 лет из Серенска?
Место жительства
17.08.1890
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у сын Андрей - Егоров Никита Леонтьевич Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
09.02.1891

Сын: Гусев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Гусева Параскева Павловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
26.07.1891
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Григория - сына Гусева Николая Тарасовича
Место жительства
10.08.1892
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у сын Илья - Фомин Иван Михайлович Пелагея Михайловна
Место жительства
15.07.1895
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным 15.7.1895 в Молостово дочь Наталья Фомин Иван Михайлович Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Параскева Павловна

Смерть
Неизвестно
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