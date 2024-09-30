Раппу Адам Петрович
Место рождения
Дата рождения08.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1873
Бракосочетание
08.12.1896
Рождение ребёнка
19.09.1897
Сын: Раппу Петр Адамович
Мать ребёнка: Раппу (Мустонен) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1900
Дочь: (Раппу) Мария Адамовна
Мать ребёнка: Раппу (Мустонен) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1908
Сын: Раппу Иван Адамович
Мать ребёнка: Раппу (Мустонен) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1910
Дочь: (Раппу) Екатерина Адамовна
Мать ребёнка: Раппу (Мустонен) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1913
Мать ребёнка: Раппу (Мустонен) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно