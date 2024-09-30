Раппу Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения24.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1876
Бракосочетание
18.06.1900
Рождение ребёнка
07.12.1901
Дочь: (Раппу) Елизавета Степанова
Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
19.10.1903
Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
28.11.1905
Дочь: (Раппу) Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: (Раппу) Ева Степанова
Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
11.12.1911
Дочь: (Раппу) Мария Степанова
Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
17.03.1920
Дочь: (Раппу) Ольга Степанова
Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна
Рождение ребёнка
?.12.1922
Дочь: (Раппу) Алиса Степанова
Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна
Смерть
Неизвестно