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Раппу Степан Петрович

Место рождения

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1876

Отец: Раппу Петр Иосифович

Мать: Раппу (Матикайнен) Елизавета Иосифовна

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
18.06.1900

Жена: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
07.12.1901

Дочь: (Раппу) Елизавета Степанова

Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Сын: Раппу Иван Степанович

Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.11.1905

Дочь: (Раппу) Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: (Раппу) Ева Степанова

Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1911

Дочь: (Раппу) Мария Степанова

Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.03.1920

Дочь: (Раппу) Ольга Степанова

Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.12.1922

Дочь: (Раппу) Алиса Степанова

Мать ребёнка: Раппу (Вихолайнен) Софья Моисеевна

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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