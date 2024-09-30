Раппу (Матикайнен) Елизавета Иосифовна
Место рождения
Дата рождения16.04.1835
Дата смерти23.12.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1835
Бракосочетание
1854
Муж: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
16.05.1871
Сын: Раппу Петр Петрович
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
08.12.1873
Сын: Раппу Адам Петрович
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Рождение ребёнка
24.03.1876
Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович
Смерть
23.12.1915