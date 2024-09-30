Раппу (Матикайнен) Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Матикайнен) Елизавета Иосифовна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.04.1835

Дата смерти

23.12.1915

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1835

Отец: Матикайнен Иосиф Абрамович

Мать: Матикайнен (Варвас) Катерина Ивановна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1854

Муж: Раппу Петр Иосифович

Рождение ребёнка
16.05.1871

Сын: Раппу Петр Петрович

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.12.1873

Сын: Раппу Адам Петрович

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.03.1876

Сын: Раппу Степан Петрович

Отец ребёнка: Раппу Петр Иосифович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.12.1915

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